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Альфорт (Фон Медем) Софи (Софья) Фёдоровна
Альфорт (Фон Медем) Софи (Софья) Фёдоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фон Медем Фёдор Александрович
1902 г.р.
Мать
Фон Медем (Руперти) Мария
1912 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Фон Медем Фёдор Александрович
Мать:
Фон Медем Мария
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