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Ловкайтис Владимир Борисович

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Место рождения

Кострома

Дата рождения

08.11.1950

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1950

Отец: Ловкайтис Борис Иванович

Мать: Ловкайтис Гусева Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ловкайтис Коковская Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1978

Дочь: Романова Ловкайтис Элина Владимировна

Мать ребёнка: Ловкайтис Коковская Вера Ивановна

Рождение ребёнка
06.10.1982

Дочь: Запорожская Ловкайтис Анна Владимировна

Мать ребёнка: Ловкайтис Коковская Вера Ивановна

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