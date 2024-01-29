Ловкайтис Владимир Борисович
Место рожденияКострома
Дата рождения08.11.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1978
Дочь: Романова Ловкайтис Элина Владимировна
Мать ребёнка: Ловкайтис Коковская Вера Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1982
Дочь: Запорожская Ловкайтис Анна Владимировна
Мать ребёнка: Ловкайтис Коковская Вера Ивановна