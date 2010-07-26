Ловкайтис Коковская Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛовкайтис Коковская Вера Ивановна

Ловкайтис Коковская Вера Ивановна

avatar

Место рождения

Антрацит, Луганская область

Дата рождения

02.03.1957

Дата смерти

26.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Антрацит, Луганская область
Рождение ребёнка
04.11.1978

Дочь: Романова Ловкайтис Элина Владимировна

Отец ребёнка: Ловкайтис Владимир Борисович

Кострома
Рождение ребёнка
06.10.1982

Дочь: Запорожская Ловкайтис Анна Владимировна

Отец ребёнка: Ловкайтис Владимир Борисович

Кострома
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ловкайтис Владимир Борисович

Смерть
26.07.2010
Кострома
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close