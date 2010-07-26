Ловкайтис Коковская Вера Ивановна
Место рожденияАнтрацит, Луганская область
Дата рождения02.03.1957
Дата смерти26.07.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1978
Дочь: Романова Ловкайтис Элина Владимировна
Отец ребёнка: Ловкайтис Владимир Борисович
Кострома
Рождение ребёнка
06.10.1982
Дочь: Запорожская Ловкайтис Анна Владимировна
Отец ребёнка: Ловкайтис Владимир Борисович
Кострома
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.2010
Кострома