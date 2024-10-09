Софьина-Чехолдина (Евграфова) Наталья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1913 ст.
Рождение ребёнка
27.10.1913 ст.
Сын: Софьин (Павлов) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Софьин (Андреев) Иоанн (Иван) Павлович
Рождение ребёнка
13.04.1915 ст.
Дочь: Софьина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Софьин (Андреев) Иоанн (Иван) Павлович
Рождение ребёнка
13.04.1915 ст.
Дочь: Софьина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Софьин (Андреев) Иоанн (Иван) Павлович
Смерть
Неизвестно