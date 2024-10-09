Софьина-Чехолдина (Евграфова) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софьина-Чехолдина (Евграфова) Наталья Григорьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.08.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.01.1913 ст.

Муж: Софьин (Андреев) Иоанн (Иван) Павлович

Рождение ребёнка
27.10.1913 ст.

Сын: Софьин (Павлов) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Софьин (Андреев) Иоанн (Иван) Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.04.1915 ст.

Дочь: Софьина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Софьин (Андреев) Иоанн (Иван) Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.04.1915 ст.

Дочь: Софьина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Софьин (Андреев) Иоанн (Иван) Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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