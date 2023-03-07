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Софьин Иоанн (Иван) Павлович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.10.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1890 ст.

Отец: Софьин Павел Андреевич

Мать: Софьина Анна Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.04.1915 ст.

Дочь: Софьина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Софьина Наталья Григорьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.04.1915 ст.

Дочь: Софьина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Софьина Наталья Григорьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софьина Наталья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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