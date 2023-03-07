Софьин Иоанн (Иван) Павлович
Место рождения
Дата рождения13.10.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1890 ст.
Отец: Софьин Павел Андреевич
Мать: Софьина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1915 ст.
Дочь: Софьина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Софьина Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
13.04.1915 ст.
Дочь: Софьина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Софьина Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно