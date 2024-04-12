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Новопашенной Гаврил Тимофеев

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Новопашенной Тимофей Васильев

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.02.1802

Жена: Новопашенная Марфа Терентьева

Рождение ребёнка
12.11.1802

Дочь: Стефанида Гаврилова

Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Терентьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1803

Сын: Новопашенной Ефим Гаврилов

Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Терентьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Новопашен Фома Гаврилов

Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Терентьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.10.1808

Дочь: Парасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Терентьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.1809

Сын: Новопашенной Петр Гаврилов

Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Терентьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1810

Сын: Новопашенной Яков Гаврилов

Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Терентьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.06.1812

Дочь: Акилина Гаврилова

Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Терентьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1815

Дочь: Параскева Гаврилова

Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Терентьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1817

Дочь: Парасковья Гаврилова

Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Терентьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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