Новопашенной Гаврил Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1781
Отец: Новопашенной Тимофей Васильев
Бракосочетание
05.02.1802
Рождение ребёнка
12.11.1802
Дочь: Стефанида Гаврилова
Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Терентьева
Рождение ребёнка
22.12.1803
Сын: Новопашенной Ефим Гаврилов
Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Терентьева
Рождение ребёнка
19.10.1808
Дочь: Парасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Терентьева
Рождение ребёнка
04.10.1809
Сын: Новопашенной Петр Гаврилов
Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Терентьева
Рождение ребёнка
27.11.1810
Сын: Новопашенной Яков Гаврилов
Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Терентьева
Рождение ребёнка
14.06.1812
Дочь: Акилина Гаврилова
Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Терентьева
Рождение ребёнка
01.08.1815
Дочь: Параскева Гаврилова
Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Терентьева
Рождение ребёнка
21.10.1817
Дочь: Парасковья Гаврилова
Мать ребёнка: Новопашенная Марфа Терентьева
Смерть
Неизвестно