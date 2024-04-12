Новопашенной Тимофей Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти25.01.1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Новопашенной Василий Исаков
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Новопашенной Гаврил Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Новопашенной Самоил Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Екатерина Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Васса Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Мошина Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Икрина (новопашенная) Катерина Тимофеева
Рождение ребёнка
23.08.1802
Дочь: Иулиания Тимофеева
Смерть
25.01.1828
Причина смерти: от престарелости