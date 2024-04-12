Новопашенной Тимофей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовопашенной Тимофей Васильев

Новопашенной Тимофей Васильев

avatar

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

25.01.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Новопашенной Василий Исаков

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Новопашенной Гаврил Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Новопашенной Самоил Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Екатерина Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Васса Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Мошина Ксения Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Икрина (новопашенная) Катерина Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1802

Дочь: Иулиания Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
25.01.1828
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close