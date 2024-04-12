Мошина (Новопашенная) Ксения Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Новопашенной Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
06.03.1813
Сын: Мошин Василий Иванов
Отец ребёнка: Мошин Иван Осипов
Рождение ребёнка
10.01.1816
Сын: Мошин Павел Иванов
Отец ребёнка: Мошин Иван Осипов
Рождение ребёнка
23.04.1817
Сын: Мошин Яков Иванов
Отец ребёнка: Мошин Иван Осипов
Рождение ребёнка
08.05.1818
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Мошин Иван Осипов
Смерть
Неизвестно