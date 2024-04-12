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Мошин Иван Осипов

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Мать: Мошина Екатерина Федорова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1813

Сын: Мошин Василий Иванов

Мать ребёнка: Мошина Ксения Тимофеева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1816

Сын: Мошин Павел Иванов

Мать ребёнка: Мошина Ксения Тимофеева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.04.1817

Сын: Мошин Яков Иванов

Мать ребёнка: Мошина Ксения Тимофеева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.05.1818

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Мошина Ксения Тимофеева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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