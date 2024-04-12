Мошин Иван Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Рождение ребёнка
06.03.1813
Сын: Мошин Василий Иванов
Мать ребёнка: Мошина Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
10.01.1816
Сын: Мошин Павел Иванов
Мать ребёнка: Мошина Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
23.04.1817
Сын: Мошин Яков Иванов
Мать ребёнка: Мошина Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
08.05.1818
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Мошина Ксения Тимофеева
Смерть
Неизвестно