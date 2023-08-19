Новопашенная (Жилякова) Марфа Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Жилякова) Марфа Терентьева

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Место рождения

Субботина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Жиляков Терентий

Мать: не указана

Субботина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.02.1802

Муж: Новопашенной Гаврил Тимофеев

Рождение ребёнка
12.11.1802

Дочь: Стефанида Гаврилова

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврил Тимофеев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1803

Сын: Новопашенной Ефим Гаврилов

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврил Тимофеев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Новопашен Фома Гаврилов

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврил Тимофеев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.10.1808

Дочь: Парасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврил Тимофеев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.1809

Сын: Новопашенной Петр Гаврилов

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврил Тимофеев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1810

Сын: Новопашенной Яков Гаврилов

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврил Тимофеев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.06.1812

Дочь: Акилина Гаврилова

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврил Тимофеев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1815

Дочь: Параскева Гаврилова

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврил Тимофеев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1817

Дочь: Парасковья Гаврилова

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврил Тимофеев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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