Лукьянчук Петр Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянчук Петр Митрофанович

Лукьянчук Петр Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1929

Дата смерти

26.04.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1929

Отец: Лукьянчук Митрофан Евфимовия

Мать: Елена Артемовна

Рождение ребёнка
22.07.1960

Сын: Лукьянчук Александр Петрович

Мать ребёнка: Крючкова Анна Фроловна

Рождение ребёнка
14.12.1963

Сын: Лукьянчук Алексей Петрович

Мать ребёнка: Крючкова Анна Фроловна

Смерть
26.04.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.