Лукьянчук Петр Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1929
Дата смерти26.04.2016
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1929
Отец: Лукьянчук Митрофан Евфимовия
Мать: Елена Артемовна
Рождение ребёнка
22.07.1960
Сын: Лукьянчук Александр Петрович
Мать ребёнка: Крючкова Анна Фроловна
Рождение ребёнка
14.12.1963
Сын: Лукьянчук Алексей Петрович
Мать ребёнка: Крючкова Анна Фроловна
Смерть
26.04.2016