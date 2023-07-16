Лукьянчук Митрофан Евфимовия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчук Митрофан Евфимовия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянчук Евфим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянчук Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Елена Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянчук Любовь Митрофановна

Мать ребёнка: Елена Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянчук Юстин Митрофанович

Мать ребёнка: Елена Артемовна

Рождение ребёнка
24.07.1929

Сын: Лукьянчук Петр Митрофанович

Мать ребёнка: Елена Артемовна

Смерть
Неизвестно

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