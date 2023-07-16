Лукьянчук Митрофан Евфимовия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукьянчук Евфим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянчук Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Елена Артемовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянчук Любовь Митрофановна
Мать ребёнка: Елена Артемовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянчук Юстин Митрофанович
Мать ребёнка: Елена Артемовна
Рождение ребёнка
24.07.1929
Сын: Лукьянчук Петр Митрофанович
Мать ребёнка: Елена Артемовна
Смерть
Неизвестно