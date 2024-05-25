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Несторов Иуда Захарович

Место рождения

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Несторов Захар Никитич

Мать: не указана

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Несторова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Несторова Юстина Иудовна

Мать ребёнка: Несторова Анастасия Алексеевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Несторов Петр Иудович

Мать ребёнка: Несторова Анастасия Алексеевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мельгина (Несторова) Христина (Агриппина) Иудовна

Мать ребёнка: Несторова Анастасия Алексеевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Сын: Несторов Корнило Иудович

Мать ребёнка: Несторова Анастасия Алексеевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Несторов Андрей Иудович

Мать ребёнка: Несторова Анастасия Алексеевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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