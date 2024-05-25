Несторов Иуда Захарович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Несторов Захар Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Несторова Юстина Иудовна
Мать ребёнка: Несторова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Несторова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мельгина (Несторова) Христина (Агриппина) Иудовна
Мать ребёнка: Несторова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Несторова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Несторова Анастасия Алексеевна
Смерть
Неизвестно