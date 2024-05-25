Несторова Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Несторова Юстина Иудовна
Отец ребёнка: Несторов Иуда Захарович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Несторов Иуда Захарович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мельгина (Несторова) Христина (Агриппина) Иудовна
Отец ребёнка: Несторов Иуда Захарович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Несторов Иуда Захарович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Несторов Иуда Захарович
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно