Несторова Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несторова Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Несторов Иуда Захарович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Несторова Юстина Иудовна

Отец ребёнка: Несторов Иуда Захарович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Несторов Петр Иудович

Отец ребёнка: Несторов Иуда Захарович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мельгина (Несторова) Христина (Агриппина) Иудовна

Отец ребёнка: Несторов Иуда Захарович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Сын: Несторов Корнило Иудович

Отец ребёнка: Несторов Иуда Захарович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Несторов Андрей Иудович

Отец ребёнка: Несторов Иуда Захарович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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