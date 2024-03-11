Амосов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
мещанин
Бракосочетание
13.02.1905 ст.
Введенская церковь
Рождение ребёнка
29.09.1911 ст.
Сын: Амосов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Амосова (Юркина) Александра Ефимовна
Спасо-Преображенская церковь Справка - 20.06.192[8]
Рождение ребёнка
19.06.1914 ст.
Дочь: (Амосова) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Амосова (Юркина) Александра Ефимовна
Введенская церковь
Рождение ребёнка
08.01.1917 ст.
Мать ребёнка: Амосова (Юркина) Александра Ефимовна
Троицкая церковь Свидетельство - 21.07.1925
Смерть
Неизвестно