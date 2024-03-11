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Амосов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
мещанин
Бракосочетание
13.02.1905 ст.

Жена: Амосова (Юркина) Александра Ефимовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Введенская церковь
Рождение ребёнка
29.09.1911 ст.

Сын: Амосов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Амосова (Юркина) Александра Ефимовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Спасо-Преображенская церковь Справка - 20.06.192[8]
Рождение ребёнка
19.06.1914 ст.

Дочь: (Амосова) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Амосова (Юркина) Александра Ефимовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Введенская церковь
Рождение ребёнка
08.01.1917 ст.

Сын: Амосов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Амосова (Юркина) Александра Ефимовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Троицкая церковь Свидетельство - 21.07.1925
Смерть
Неизвестно

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