Черток (Морген) Хая-Эйда (Ираида) Аароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черток (Морген) Хая-Эйда (Ираида) Аароновна

Место рождения

Курляндская губерня

Дата рождения

1864

Дата смерти

21.07.1934

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Морген Аарон

Мать: Морген Фрейда

Курляндская губерня
Рождение ребёнка
1879

Сын: Черток Аарон Давидович

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Морген Дебора (Вера)

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кац Ольга (Рони)

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
1883

Сын: Черток Григорий Давидович

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ландерман Сарра

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
17.03.1888

Сын: Черток Борис

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Перлштейн Анна

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Рождение ребёнка
12.03.1894

Дочь: Кожевникова Мария (Маня)

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Шрек Елена

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
1896

Сын: Черток Михаил

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Иркутск
Рождение ребёнка
12.02.1899

Дочь: Каткова Эсфирь

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Крускоп Ривекка

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
1901

Сын: Черток Алексей

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
1904

Сын: Черток Рафаил

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Россия Усть-Кут
Рождение ребёнка
28.04.1906

Сын: Черток Лев

Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич

Усть-Кут
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черток Давид Нехемьевич

Смерть
21.07.1934
г. Чита
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