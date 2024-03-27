Черток (Морген) Хая-Эйда (Ираида) Аароновна
Место рожденияКурляндская губерня
Дата рождения1864
Дата смерти21.07.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Морген Аарон
Мать: Морген Фрейда
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Дочь: Морген Дебора (Вера)
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Дочь: Кац Ольга (Рони)
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Сын: Черток Григорий Давидович
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Дочь: Ландерман Сарра
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Сын: Черток Борис
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Дочь: Перлштейн Анна
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Дочь: Кожевникова Мария (Маня)
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Дочь: Шрек Елена
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Сын: Черток Михаил
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Дочь: Каткова Эсфирь
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Дочь: Крускоп Ривекка
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Сын: Черток Алексей
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Сын: Черток Рафаил
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич
Сын: Черток Лев
Отец ребёнка: Черток Давид Нехемьевич