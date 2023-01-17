Первушина Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Отец ребёнка: Первушин Егор Степанович
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Первушин Игнатий Егорович
Отец ребёнка: Первушин Егор Степанович
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Первушина Фёкла Егоровна
Отец ребёнка: Первушин Егор Степанович
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Первушина Александра Егоровна
Отец ребёнка: Первушин Егор Степанович
Смерть
Неизвестно