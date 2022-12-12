Первушин Егор Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: Первушина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Первушин Игнатий Егорович
Мать ребёнка: Первушина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Первушина Фёкла Егоровна
Мать ребёнка: Первушина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Первушина Александра Егоровна
Мать ребёнка: Первушина Домна Ивановна
Смерть
Неизвестно