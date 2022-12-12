Первушин Егор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушин Егор Степанович

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Место рождения

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Первушин Иван Егорович

Мать ребёнка: Первушина Домна Ивановна

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Первушин Игнатий Егорович

Мать ребёнка: Первушина Домна Ивановна

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Первушина Фёкла Егоровна

Мать ребёнка: Первушина Домна Ивановна

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Первушина Александра Егоровна

Мать ребёнка: Первушина Домна Ивановна

Тыловай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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