Никашин Никита Никонович 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никашин Никита Никонович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Никон Ефремович

Мать: Ульяна Алексеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
04.01.1840 ст.

Дочь: Галочкина Возможно Домна Никитовна

Мать ребёнка: Авдотья Степановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1841

Сын: Семен Никитович

Мать ребёнка: Авдотья Степановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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