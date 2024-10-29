Никашин Никита Никонович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Никон Ефремович
Мать: Ульяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
04.01.1840 ст.
Дочь: Галочкина Возможно Домна Никитовна
Мать ребёнка: Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
23.01.1841
Сын: Семен Никитович
Мать ребёнка: Авдотья Степановна
Смерть
Неизвестно