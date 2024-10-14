Авдотья Степановна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1840 ст.
Дочь: Галочкина Возможно Домна Никитовна
Отец ребёнка: Никашин Никита Никонович
Рождение ребёнка
23.01.1841
Сын: Семен Никитович
Отец ребёнка: Никашин Никита Никонович
Смерть
Неизвестно