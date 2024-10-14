Авдотья Степановна 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Степановна

Авдотья Степановна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никашин Никита Никонович

Рождение ребёнка
04.01.1840 ст.

Дочь: Галочкина Возможно Домна Никитовна

Отец ребёнка: Никашин Никита Никонович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1841

Сын: Семен Никитович

Отец ребёнка: Никашин Никита Никонович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.