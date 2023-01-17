Анна Григорьевна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1795 ст.
Дочь: Корякова Васса Федотовна
Отец ребёнка: Федот Козмич
Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Козмич
Смерть
Неизвестно