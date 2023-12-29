Свешникова Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова Анна Никифоровна

Место рождения

Казённое Село Кидекша

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Рождение ребёнка
1777

Сын: Свешников Иван Карпович

Отец ребёнка: Свешников Карп Иванович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Свешникова) Дарья Карповна

Отец ребёнка: Свешников Карп Иванович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Свешников Яким Карпович

Отец ребёнка: Свешников Карп Иванович

Смерть
После 1820

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