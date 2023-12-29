Свешникова Анна Никифоровна
Место рожденияКазённое Село Кидекша
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Свешников Карп Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Свешникова) Дарья Карповна
Отец ребёнка: Свешников Карп Иванович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Свешников Карп Иванович
Смерть
После 1820