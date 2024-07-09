Слободчиков Никита Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
18.02.1883 ст.
Рождение ребёнка
25.12.1883
Дочь: Слободчикова Анисья Никитична
Мать ребёнка: Слободчикова (Кузнецова) Домна Львовна
Рождение ребёнка
15.01.1886 ст.
Дочь: Колташева (Слободчикова) Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Слободчикова (Кузнецова) Домна Львовна
Рождение ребёнка
14.02.1888 ст.
Дочь: Шукшина (Слободчикова) Мария Никитична
Мать ребёнка: Слободчикова (Кузнецова) Домна Львовна
Рождение ребёнка
02.07.1890 ст.
Сын: Слободчиков Андрей Никитич
Мать ребёнка: Слободчикова (Кузнецова) Домна Львовна
Рождение ребёнка
27.03.1898
Дочь: Слободчикова Федора Никитична
Мать ребёнка: Слободчикова (Кузнецова) Домна Львовна
Рождение ребёнка
13.12.1902 ст.
Сын: Слободчиков Степан Никитич
Мать ребёнка: Слободчикова (Кузнецова) Домна Львовна
Рождение ребёнка
06.07.1905
Дочь: Слободчикова Ольга Никитична
Мать ребёнка: Слободчикова (Кузнецова) Домна Львовна
Смерть
Неизвестно