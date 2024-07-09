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Слободчиков Никита Федорович

Место рождения

Слободчикова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Слободчиков Федор Стефанов

Мать: Слободчикова (Бобина) Татьяна Стефанова

Слободчикова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
18.02.1883 ст.

Жена: Слободчикова (Кузнецова) Домна Львовна

Слободчикова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.12.1883

Дочь: Слободчикова Анисья Никитична

Мать ребёнка: Слободчикова (Кузнецова) Домна Львовна

Рождение ребёнка
15.01.1886 ст.

Дочь: Колташева (Слободчикова) Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Слободчикова (Кузнецова) Домна Львовна

Слободчикова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.02.1888 ст.

Дочь: Шукшина (Слободчикова) Мария Никитична

Мать ребёнка: Слободчикова (Кузнецова) Домна Львовна

Слободчиково, Шадринский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
02.07.1890 ст.

Сын: Слободчиков Андрей Никитич

Мать ребёнка: Слободчикова (Кузнецова) Домна Львовна

Слободчикова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.03.1898

Дочь: Слободчикова Федора Никитична

Мать ребёнка: Слободчикова (Кузнецова) Домна Львовна

Слободчикова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.12.1902 ст.

Сын: Слободчиков Степан Никитич

Мать ребёнка: Слободчикова (Кузнецова) Домна Львовна

Слободчиково, Шадринский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
06.07.1905

Дочь: Слободчикова Ольга Никитична

Мать ребёнка: Слободчикова (Кузнецова) Домна Львовна

Смерть
Неизвестно

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