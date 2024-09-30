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Слободчиков Федор Стефанов

Место рождения

Слободчикова

Дата рождения

Около 24.12.1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.12.1820 ст.

Отец: Слободчиков Стефан Петрович

Мать: Слободчикова (Кузнецова) Афанасия Антонова

Бракосочетание
07.02.1840 ст.

Жена: Слободчикова (Бобина) Татьяна Стефанова

Слободчиково, Шадринский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
15.01.1841

Дочь: Ваганова (Слободчикова) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Слободчикова (Бобина) Татьяна Стефанова

Слободчиково, Шадринский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
07.12.1842

Дочь: Слободчикова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Слободчикова (Бобина) Татьяна Стефанова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Слободчиков Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Слободчикова (Бобина) Татьяна Стефанова

Рождение ребёнка
20.06.1857

Сын: Слободчиков Игнатий Фёдорович

Мать ребёнка: Слободчикова (Бобина) Татьяна Стефанова

Рождение ребёнка
13.03.1859

Дочь: Бобина (Слободчикова) Дарья Фёдорова

Мать ребёнка: Слободчикова (Бобина) Татьяна Стефанова

Слободчиково, Шадринский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Слободчиков Никита Федорович

Мать ребёнка: Слободчикова (Бобина) Татьяна Стефанова

Слободчикова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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