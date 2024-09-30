Слободчиков Федор Стефанов
Место рожденияСлободчикова
Дата рожденияОколо 24.12.1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.12.1820 ст.
Бракосочетание
07.02.1840 ст.
Рождение ребёнка
15.01.1841
Дочь: Ваганова (Слободчикова) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Слободчикова (Бобина) Татьяна Стефанова
Рождение ребёнка
07.12.1842
Дочь: Слободчикова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Слободчикова (Бобина) Татьяна Стефанова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Слободчиков Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Слободчикова (Бобина) Татьяна Стефанова
Рождение ребёнка
20.06.1857
Сын: Слободчиков Игнатий Фёдорович
Мать ребёнка: Слободчикова (Бобина) Татьяна Стефанова
Рождение ребёнка
13.03.1859
Дочь: Бобина (Слободчикова) Дарья Фёдорова
Мать ребёнка: Слободчикова (Бобина) Татьяна Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Слободчиков Никита Федорович
Мать ребёнка: Слободчикова (Бобина) Татьяна Стефанова
Слободчикова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно