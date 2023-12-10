- Параскева Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Параскева Ерофеевна

- Параскева Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834 ст.

Дата смерти

02.05.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1834 г.р.

Дети

Около 1856 г.р.

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

РС 200-13-200 стр.864-865 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 26.02.1858 ст - 24 года)
Бракосочетание
Около 1855 ст.

Муж: - Иван Дмитриевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: - Николай Иванович

Отец ребёнка: - Иван Дмитриевич

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-13-200 стр.864-865 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 26.02.1858 ст - 2 года)
Смерть
02.05.1908 ст.
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Мещанская жена, после 1-го брака в 70 лет (от старости)
Похороны
04.05.1908 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.269-270 (Умершие №-14ж)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close