- Параскева Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834 ст.
Дата смерти02.05.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1834 ст.
РС 200-13-200 стр.864-865 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 26.02.1858 ст - 24 года)
Бракосочетание
Около 1855 ст.
Муж: - Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Сын: - Николай Иванович
Отец ребёнка: - Иван Дмитриевич
РС 200-13-200 стр.864-865 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 26.02.1858 ст - 2 года)
Смерть
02.05.1908 ст.
Мещанская жена, после 1-го брака в 70 лет (от старости)
Похороны
04.05.1908 ст.
МК 56-13-44 стр.269-270 (Умершие №-14ж)