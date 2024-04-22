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- Иван Дмитриевич

Место рождения

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

После 27.02.1834 ст.

Дата смерти

После 1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1834 г.р.

Дети

Около 1856 г.р.

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 27.02.1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1855 ст.

Жена: - Параскева Ерофеевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: - Николай Иванович

Мать ребёнка: - Параскева Ерофеевна

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-13-200 стр.864-865 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 26.02.1858 ст - 2 года)
Смерть
После 1908 ст.
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