- Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 27.02.1834 ст.
Дата смертиПосле 1908 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 27.02.1834 ст.
Бракосочетание
Около 1855 ст.
Жена: - Параскева Ерофеевна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Сын: - Николай Иванович
Мать ребёнка: - Параскева Ерофеевна
РС 200-13-200 стр.864-865 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 26.02.1858 ст - 2 года)
Смерть
После 1908 ст.