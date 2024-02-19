Солгалов Михаил Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолгалов Михаил Емельянович

Солгалов Михаил Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

07.02.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Солгалов Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Солгалов Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Солгалова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Солгалов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Солгалова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Солгалов Роман Михайлович

Мать ребёнка: Солгалова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Солгалова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Солгалова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Солгалова Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Солгалова Елизавета Васильевна

Смерть
07.02.1908

Мы используем куки для улучшения работы сайта.