Солгалов Михаил Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти07.02.1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Солгалов Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Солгалов Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Солгалова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Солгалов Степан Михайлович
Мать ребёнка: Солгалова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Солгалов Роман Михайлович
Мать ребёнка: Солгалова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Солгалова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Солгалова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Солгалова Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Солгалова Елизавета Васильевна
Смерть
07.02.1908