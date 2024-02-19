Солгалова Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Солгалов Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Солгалов Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Солгалов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Солгалов Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Солгалов Роман Михайлович
Отец ребёнка: Солгалов Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Солгалова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Солгалов Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Солгалова Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Солгалов Михаил Емельянович
Смерть
Неизвестно