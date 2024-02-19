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Солгалова Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Солгалов Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Солгалов Михаил Емельянович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Солгалов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Солгалов Михаил Емельянович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Солгалов Роман Михайлович

Отец ребёнка: Солгалов Михаил Емельянович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Солгалова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Солгалов Михаил Емельянович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Солгалова Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Солгалов Михаил Емельянович

Смерть
Неизвестно

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