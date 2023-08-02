Ярыгина Ирина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярыгина Ирина Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1957

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

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ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярыгин Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1986

Сын: Ярыгин Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Ярыгин Геннадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярыгин Геннадий Иванович

Москва
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