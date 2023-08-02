Ярыгина Ирина Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1957
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярыгин Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1986
Сын: Ярыгин Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Ярыгин Геннадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Москва