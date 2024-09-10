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Шачнев Симон Лонгинович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шачнев Лонгин Евдокимович

Мать: Шачнева Пелагея Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шачнева Феодосия Фроловна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Шачнева Христина Симоновна

Мать ребёнка: Шачнева Феодосия Фроловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Шачнева Христина Симоновна

Мать ребёнка: Шачнева Феодосия Фроловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Шачнева Мария Симоновна

Мать ребёнка: Шачнева Феодосия Фроловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Шачнева Надежда Симоновна

Мать ребёнка: Шачнева Феодосия Фроловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шачнев Пётр Симонович

Мать ребёнка: Шачнева Феодосия Фроловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шачнев Степан Симонов

Мать ребёнка: Шачнева Феодосия Фроловна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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