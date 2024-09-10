Шачнев Симон Лонгинович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Шачнева Христина Симоновна
Мать ребёнка: Шачнева Феодосия Фроловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Шачнева Христина Симоновна
Мать ребёнка: Шачнева Феодосия Фроловна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Шачнева Мария Симоновна
Мать ребёнка: Шачнева Феодосия Фроловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Шачнева Надежда Симоновна
Мать ребёнка: Шачнева Феодосия Фроловна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Шачнева Феодосия Фроловна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Шачнева Феодосия Фроловна
Смерть
Неизвестно