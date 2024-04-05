Furmankowska (Kwiatkowska) Rozalia Около 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
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Furmankowska (Kwiatkowska) Rozalia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Около 1730 г.р.

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Около 1790 г.р.
Около 1790 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Kwiatkowski Jan

Мать: Kwiatkowska (Kwiatkowska) Krystyna

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Sędzimir (Furmankowska) Helena

Отец ребёнка: Furmankowski Jan

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Furmankowski Tomasz

Отец ребёнка: Furmankowski Jan

Бракосочетание
1795

Муж: Furmankowski Jan

Смерть
Неизвестно

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