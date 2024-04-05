Furmankowska (Kwiatkowska) Rozalia
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Sędzimir (Furmankowska) Helena
Отец ребёнка: Furmankowski Jan
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Furmankowski Tomasz
Отец ребёнка: Furmankowski Jan
Бракосочетание
1795
Муж: Furmankowski Jan
Смерть
Неизвестно