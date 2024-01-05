Шамура (Шаманский) Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.12.1918
Мать ребёнка: Собко Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
21.01.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Собко Наталья Трофимовна