Шамура (Шаманский) Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамура (Шаманский) Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1918

Сын: Шамура Даниил Игнатьевич

Мать ребёнка: Собко Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
21.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Собко Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Собко Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Собко Наталья Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Собко Наталья Трофимовна

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