Собко (Шамура) Наталья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собко (Шамура) Наталья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Собко Трофим

Мать: Анна

Рождение ребёнка
09.12.1918

Сын: Шамура Даниил Игнатьевич

Отец ребёнка: Шамура (шаманский) Игнат

Рождение ребёнка
21.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамура (шаманский) Игнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамура (шаманский) Игнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамура (шаманский) Игнат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамура (шаманский) Игнат

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