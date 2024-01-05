Собко (Шамура) Наталья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Собко Трофим
Мать: Анна
Рождение ребёнка
09.12.1918
Отец ребёнка: Шамура (шаманский) Игнат
Рождение ребёнка
21.01.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно