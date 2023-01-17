Исхипземал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Баябземал Мухаметшарыпова
Отец ребёнка: Мухаметшарып Назыров
Рождение ребёнка
1831
Сын: Юнус Мухаметшарыпов
Отец ребёнка: Мухаметшарып Назыров
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гумер Мухаметшарыпов
Отец ребёнка: Мухаметшарып Назыров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаметшарып Назыров
Смерть
Неизвестно