Рыжанков Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1962
Дочь: Белянина Зоя Петровна
Мать ребёнка: Рыжанкова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1968
Дочь: Лещева Надежда Петровна
Мать ребёнка: Рыжанкова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Нина Петровна
Мать ребёнка: Рыжанкова Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно