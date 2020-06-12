Рыжанков Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжанков Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1962

Дочь: Белянина Зоя Петровна

Мать ребёнка: Рыжанкова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1968

Дочь: Лещева Надежда Петровна

Мать ребёнка: Рыжанкова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Нина Петровна

Мать ребёнка: Рыжанкова Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжанкова Антонина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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