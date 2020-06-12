Морозова (Рыжанкова) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Рыжанкова) Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыжанков Петр

Мать: Рыжанкова Антонина Николаевна

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