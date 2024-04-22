Колосов Андрей Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Колосов Прокопий Агеевич (Аггеевич)
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Колосов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Колосов Ольга?
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Колосов Вячеслав Андреевич
Мать ребёнка: Колосов Ольга?
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Колосов Ольга?
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Колосов Ольга?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосов Ольга?
Смерть
Неизвестно