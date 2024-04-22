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Колосов Андрей Прокопьевич

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Колосов Прокопий Агеевич (Аггеевич)

Мать: ?

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Колосов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Колосов Ольга?

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Колосов Вячеслав Андреевич

Мать ребёнка: Колосов Ольга?

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Колосов Ольга?

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Колосов Ольга?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосов Ольга?

Смерть
Неизвестно
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