Шевченко Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаповал Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысовол (Шевченко) Василина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Степан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клава

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1916

Сын: Шевченко Василий Семёнович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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