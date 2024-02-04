Шевченко Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаповал Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысовол (Шевченко) Василина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Степан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клава
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1916
Сын: Шевченко Василий Семёнович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно