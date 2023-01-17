Андрианова (Кузнецова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова (Кузнецова) Анна Николаевна

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Место рождения

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Михайлов Альберт Иванович

Отец ребёнка: Андрианов Иван Васильевич

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрябикова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Андрианов Иван Васильевич

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жильцова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Андрианов Иван Васильевич

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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