Андрианов (Михайлов) Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1907 ст.
Рождение ребёнка
1936
Сын: Михайлов Альберт Иванович
Мать ребёнка: Андрианова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрябикова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Андрианова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жильцова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Андрианова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно