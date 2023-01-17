Андрианов (Михайлов) Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианов (Михайлов) Иван Васильевич

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Место рождения

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.11.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1907 ст.

Отец: Андрианов Василий Андрианович

Мать: Андрианова Мария Александровна

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Михайлов Альберт Иванович

Мать ребёнка: Андрианова Анна Николаевна

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрябикова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Андрианова Анна Николаевна

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жильцова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Андрианова Анна Николаевна

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрианова Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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