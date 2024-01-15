Казеноченкова Ксения Селиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1885
Дочь: Казеноченкова Матрона Сергеевна
Отец ребёнка: Казеноченков Сергей Антипович
Бракосочетание
20.11.1885
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Второй брак. Есть метрика о свадьбе в 1885 году. Жених 40 лет, невеста 29 лет
Рождение ребёнка
30.07.1890
Сын: Казеноченков Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Казеноченков Сергей Антипович
Смерть
Неизвестно