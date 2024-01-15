Казеноченкова Ксения Селиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казеноченкова Ксения Селиверстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1885

Дочь: Казеноченкова Матрона Сергеевна

Отец ребёнка: Казеноченков Сергей Антипович

Бракосочетание
20.11.1885

Муж: Казеноченков Сергей Антипович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Второй брак. Есть метрика о свадьбе в 1885 году. Жених 40 лет, невеста 29 лет
Рождение ребёнка
30.07.1890

Сын: Казеноченков Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Казеноченков Сергей Антипович

Смерть
Неизвестно

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