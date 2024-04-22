Асанова (Кислых) Праскева Степанова
Место рождения
Дата рождения1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1866 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 207
Бракосочетание
09.02.1886 ст.
Муж: Асанов Иван Степанов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 207 Поручители: По жениху д. Истяковой "Антон" Алексеев "Питушкин" и д. Култыма Гурий Семенов Кобелев По невесте Шаквинского завода ... Показать все
Рождение ребёнка
03.05.1887 ст.
Отец ребёнка: Асанов Иван Степанов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 264 Восприемник с. Покровского Григорий Якимов Тетюев
Восприемник
22.05.1890 ст.
Восприемник
11.08.1894 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр 271 крестьянская жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Иванова
Отец ребёнка: Асанов Иван Степанов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 117 Восприемник д. Пирошковой девица Пирошкова Анна Филиппова
Смерть
Неизвестно