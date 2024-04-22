Асанова (Кислых) Праскева Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова (Кислых) Праскева Степанова

Место рождения

Пентюрино, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пентюрино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 207
Бракосочетание
09.02.1886 ст.

Муж: Асанов Иван Степанов

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 207 Поручители: По жениху д. Истяковой "Антон" Алексеев "Питушкин" и д. Култыма Гурий Семенов Кобелев По невесте Шаквинского завода ... Показать все
Рождение ребёнка
03.05.1887 ст.

Сын: Асанов Николай Иванов

Отец ребёнка: Асанов Иван Степанов

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 264 Восприемник с. Покровского Григорий Якимов Тетюев
Восприемник
22.05.1890 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Восприемник
11.08.1894 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр 271 крестьянская жена
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Иванова

Отец ребёнка: Асанов Иван Степанов

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 117 Восприемник д. Пирошковой девица Пирошкова Анна Филиппова
Смерть
Неизвестно
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