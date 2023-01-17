Фаст (Гамм) Елена (Корнелиус) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаст (Гамм) Елена (Корнелиус)

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Место рождения

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.05.1914

Дата смерти

07.10.1991

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1914

Отец: Гамм Корнелиус

Мать: Гамм Мария

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Neuhoffnung, Alt-Samara Colony
Бракосочетание
17.03.1935

Муж: не указан

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Neuhoffnung, Alt-Samara Colony
Рождение ребёнка
09.08.1950

Сын: Fast Kornelius (Heinrich)

Отец ребёнка: не указан

Чумаково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
07.10.1991
Karagandy, Kazakhstan
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