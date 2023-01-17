Фаст (Гамм) Елена (Корнелиус)
Место рождения
Дата рождения06.05.1914
Дата смерти07.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1914
Отец: Гамм Корнелиус
Мать: Гамм Мария
Neuhoffnung, Alt-Samara Colony
Бракосочетание
17.03.1935
Муж: не указан
Neuhoffnung, Alt-Samara Colony
Рождение ребёнка
09.08.1950
Сын: Fast Kornelius (Heinrich)
Отец ребёнка: не указан
Чумаково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
07.10.1991
Karagandy, Kazakhstan