Соколова (Ковалева) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Ковалева) Екатерина Степановна

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Место рождения

Московская Славянка, Ижорская волость, Царскосельский уезд

Дата рождения

23.11.1899

Дата смерти

28.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская Славянка, Ижорская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1921

Сын: Соколов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Петрович

Колпино, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1923

Дочь: Соколова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Петрович

Колпино, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1926

Дочь: Журавлева Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Петрович

Колпино, Царскосельский уезд
Смерть
28.02.1976
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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