Соколова (Ковалева) Екатерина Степановна
Место рождения
Дата рождения23.11.1899
Дата смерти28.02.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1921
Отец ребёнка: Соколов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
09.10.1923
Дочь: Соколова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
19.03.1926
Дочь: Журавлева Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Петрович
Смерть
28.02.1976
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край