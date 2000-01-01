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Блина Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Блинов Кирило Ермилович

Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Блинов Демид Кириллович

Отец ребёнка: Блинов Кирило Ермилович

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Матрона Кирилловна

Отец ребёнка: Блинов Кирило Ермилович

Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Пелагия Кирилловна

Отец ребёнка: Блинов Кирило Ермилович

Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Блинов Семен Кириллович

Отец ребёнка: Блинов Кирило Ермилович

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Марфа Кирилловна

Отец ребёнка: Блинов Кирило Ермилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Кирило Ермилович

Смерть
Неизвестно
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