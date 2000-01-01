Блина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Блинов Кирило Ермилович
Рождение ребёнка
1817 ст.
Отец ребёнка: Блинов Кирило Ермилович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Матрона Кирилловна
Отец ребёнка: Блинов Кирило Ермилович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Пелагия Кирилловна
Отец ребёнка: Блинов Кирило Ермилович
Рождение ребёнка
1827 ст.
Отец ребёнка: Блинов Кирило Ермилович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Марфа Кирилловна
Отец ребёнка: Блинов Кирило Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно