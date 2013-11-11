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Лисовский Франц Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1923

Дата смерти

11.11.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1923

Отец: Лисовский Андрей Гаврилович

Мать: Петрунеля Доминиковна

Рождение ребёнка
Вычислено 21.08.1946

Дочь: Лисовская Людмила Францевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1948

Сын: Лисовский Вячеслав Францевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисовская ольга

Мать ребёнка: Лисовская ольга Даниловна

Смерть
11.11.2013
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