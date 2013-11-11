Лисовский Франц Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1923
Дата смерти11.11.2013
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1923
Отец: Лисовский Андрей Гаврилович
Мать: Петрунеля Доминиковна
Рождение ребёнка
Вычислено 21.08.1946
Дочь: Лисовская Людмила Францевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1948
Сын: Лисовский Вячеслав Францевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисовская ольга
Мать ребёнка: Лисовская ольга Даниловна
Смерть
11.11.2013