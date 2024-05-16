Артюшенко Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.2005
Дочь: Артюшенко Яна Евгеньевна
Мать ребёнка: Селезнёва (Денисенко) Инна Анатольевна
Рождение ребёнка
25.07.2007
Дочь: Селезнёва Дана Евгеньевна
Мать ребёнка: Селезнёва (Денисенко) Инна Анатольевна