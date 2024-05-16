Артюшенко Евгений Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Артюшенко Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнёва (Денисенко) Инна Анатольевна

Рождение ребёнка
28.02.2005

Дочь: Артюшенко Яна Евгеньевна

Мать ребёнка: Селезнёва (Денисенко) Инна Анатольевна

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.07.2007

Дочь: Селезнёва Дана Евгеньевна

Мать ребёнка: Селезнёва (Денисенко) Инна Анатольевна

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

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