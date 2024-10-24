Степан Павлович
Место рождения
Дата рождения26.10.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1874
Жена: Агафья Харлампиевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Михаил Степанович
Мать ребёнка: Агафья Харлампиевна
Рождение ребёнка
Около ?.09.1890
Сын: Яков Степанович
Мать ребёнка: Агафья Харлампиевна
Рождение ребёнка
15.02.1895
Сын: Григорий Степанович
Мать ребёнка: Агафья Харлампиевна
Смерть
Неизвестно