Степан Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Павлович

Место рождения

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.10.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
28.04.1874

Жена: Агафья Харлампиевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Михаил Степанович

Мать ребёнка: Агафья Харлампиевна

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1890

Сын: Яков Степанович

Мать ребёнка: Агафья Харлампиевна

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.02.1895

Сын: Григорий Степанович

Мать ребёнка: Агафья Харлампиевна

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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