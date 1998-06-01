Пугачёв Леонид Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачёв Леонид Ефимович

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Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

01.03.1938

Дата смерти

?.06.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.03.1971

Сын: Пугачёв Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Пугачёва Вера Александровна

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.06.1974

Сын: Пугачёв Игорь Леонидович

Мать ребёнка: Пугачёва Вера Александровна

Канск, город Канск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугачёва Вера Александровна

Смерть
?.06.1998
Канск, город Канск, Красноярский край
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