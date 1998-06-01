Пугачёв Леонид Ефимович
Место рождения
Дата рождения01.03.1938
Дата смерти?.06.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1971
Сын: Пугачёв Виктор Леонидович
Мать ребёнка: Пугачёва Вера Александровна
Рождение ребёнка
08.06.1974
Мать ребёнка: Пугачёва Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1998