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Паршикова Анна Евстигнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршиков Афанасий Абрамович

Рождение ребёнка
17.04.1854

Сын: Паршиков Георгий Афанасьевич

Отец ребёнка: Паршиков Афанасий Абрамович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.04.1858

Сын: Паршиков Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Паршиков Афанасий Абрамович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.01.1860

Дочь: Паршиков Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Паршиков Афанасий Абрамович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.04.1862

Сын: Паршиков Георгий Афанасьевич

Отец ребёнка: Паршиков Афанасий Абрамович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.01.1865

Сын: Паршиков Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Паршиков Афанасий Абрамович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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