Паршикова Анна Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1854
Сын: Паршиков Георгий Афанасьевич
Отец ребёнка: Паршиков Афанасий Абрамович
Рождение ребёнка
18.04.1858
Сын: Паршиков Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Паршиков Афанасий Абрамович
Рождение ребёнка
04.01.1860
Дочь: Паршиков Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Паршиков Афанасий Абрамович
Рождение ребёнка
07.04.1862
Сын: Паршиков Георгий Афанасьевич
Отец ребёнка: Паршиков Афанасий Абрамович
Рождение ребёнка
27.01.1865
Сын: Паршиков Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Паршиков Афанасий Абрамович
Смерть
Неизвестно